Luminaires d'art et prototypes pour l'édition. Des créations de luminaires qui s’inscrivent à la fois dans la sculpture et dans les arts décoratifs. Ces constructions de lumières sont des pièces uniques, fortement marquées par l’architecture constructiviste, la peinture cubiste, le graphisme et le design. Elles conjuguent avec acuité les pleins et les vides, le matériel et l'immatériel, la lumière et les ombres...