Fanny est née le 25 Septembre 1985, en France.

Après un Bachelor à Paris et New York en communication dans la médiation culturelle à L’ICART. Elle étudie le design industriel à l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne et obtient un diplôme Mas-Luxe en 2009. Après son Master, Fanny travaille comme designer indépendant, free-lance basé à Paris, où elle crée des objets et collabore avec différents cabinets d’architecture et Design tel que MCMD Paris, Patrick Jouin, Joseph Dirand. La recherche de l’équilibre est à la base du travail de Fanny qui navigue entre architecture, scénographie et design.Son travail instinctif mélange les matières et les couleurs, les formes et les symboles, qui viennent se confronter à sa propre sensibilité afin de raconter une histoire unique. Au travers de ses nombreuses collaborations et rencontres, Fanny cherche à donner une âme à ses créations, une identité, invitant chacun à vivre une expérience personnelle.