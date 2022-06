Le travail de Cécile Mairet se décline sous diverses formes. Objets, mobiliers, espaces, sont autant de terrain d’exploration de ses recherches sur le rapport que l’on entretien avec nos environnements. Les matériaux nobles et les plus modestes s’associent et s’opposent simultanément pour donner forme à des objets hétéroclites dans un travail sans limite ni frontière. La mixité et le métissage est la ligne directrice de ce travail bigarré dans lequel tout le monde peut trouver un repère.