La Verrerie de Saint-Just a été fondée en 1826 et est la plus ancienne

au monde fabriquant du verre soufflé pour le vitrail, la restauration de maisons anciennes et d'autres applications architecturales.

Nous sommes fiers d’avoir, et de toujours, travailler avec des maîtres verriers célèbres et des artistes tels que Chagall, Matisse, Miro ...

Nous avons également contribué à différentes restaurations, comme celle du Château de Versailles, ou de l’un des châteaux de la famille royale au Pays Bas, ainsi que bien d’autres monuments historiques à travers le monde.

Nos services comprennent la production de verres spéciaux, le traitement du verre soufflé (laminage, double vitrage, gravure, pliage, argenture, etc.), l’emballage et l’expédition.

The Verrerie de Saint-Just was founded in 1826 and is the oldest company in the world still manufacturing mouth blown glass for stained glass, restoration of old houses and other architectural applications.

We have been proud to work with famous glass artists and artists such as Chagall, Matisse, Miro...

We have also contributed with our glass to the Windsor castle and prestigious restoration projects such as the Chateau de Versailles, Saint Peter’s church in Nottingham or a Royal Family‘s Palace in the Netherlands, as well as many other historical monuments all over the world.

Our services include production of special glass, mouth blown glass processing (lamination, double glazing, etching, bending, silvering, etc.) and pick and pack for those of you who might want a selection of colours and references.