Les Ateliers JOVIS sont spécialisés depuis plus de 25 ans dans la création et fabrication d'agencements décoratifs : bars, billards et cuisines pour les professionnels de la restauration et le grand public.

Les réalisations des Ateliers JOVIS sont empreintes de l'élégance et du classicisme de la création Française des arts décoratifs à nos jours.

Les savoir-faire de l'entreprise ont été reconnus par l'attribution de plusieurs reconnaissances : titre de Maitre-Artisan, label Artisan Ébéniste de France, label Entreprise du Patrimoine Vivant.