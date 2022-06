Kalico est une enseigne proposant des solutions déco à prix imbattables pour toutes les pièces de la maison, du sol au plafond.

Son concept est de permettre à tout un chacun de s’inspirer d’ambiances colorées et coordonnées pour composer soit même une décoration très rapidement et en toute simplicité.

Le magasin se démarque par ses petits prix, son organisation révolutionnaire et la disponibilité des produits : tout est en stock !

Ses allées regroupent des produits de même couleur et coordonnés afin de faciliter le parcours du client dans sa recherche d’inspiration. Son offre est composée d’une gamme de revêtements de sol (stratifiés, vinyles, moquettes…) et d’une sélection de peintures et de papiers peints tendance pour la rénovation des murs. La part belle est faite à l’habillage des fenêtres avec un choix important de rideaux et de stores pas chers. Miroirs, coussins et autres objets design ne sont pas en reste et sont régulièrement renouvelés afin d’accessoiriser et de finaliser la décoration d’une pièce.

Kalico, c’est aussi une équipe à l’écoute des attentes de ses clients proposant les meilleures solutions et offrant des conseils sur la pose et l’entretien.