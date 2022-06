Claude Lecante ne se destinait pas au monde des arts appliqués. Suite à un parcours un peu chaotique, il aurait pu devenir boucher ou brodeur, mais il s’oriente par hasard dans une école où il passera deux CAP, l’un de monture (1991) et l’autre de ciselure en bronze (1992). Suite à cette découverte du travail manuel, il intègre l’école Boulle à Paris dans la section des métiers d’arts dédié au métal. Il y passe son troisième CAP, un DEFSMA ainsi qu’un diplôme des métiers d’arts en tournage en bronze. Après ces nombreuses années de formation artisanale, il commence à savoir dompter la matière, lui manque maintenant la réflexion autour de projets. C’est pour cela qu’il postule en DSAA, toujours à l’école Boulle où il obtient son diplôme en 1999. Depuis 2000, Claude Lecante travaille en indépendant en tant que designer d’environnement. Il développe son activité en proposant des compétences élargies. Il sait donc tout faire ou presque ! … design d’environnement, architecture d’intérieur, signalétique, graphisme ou encore scénographie. L’alliance de ses compétences se révèle souvent nécessaire dans des projets comme la création du bar Publicis Drugstore sur les Champs-Elysées (2009) ou la réalisation du show-room Puma à Paris. Des savoir-faire qui s’expriment pour l’élaboration de projets culturels à destination du public comme le design des mobiliers interactifs de l’exposition Bon Appétit à la Cité des Sciences et de l’Industrie (2010) ou encore des installations signalétiques au Muséum National d’Histoire Naturelle. De travaux privés comme la rénovation d'appartements pour les particuliers. Claude Lecante ne sait pourtant pas tout faire seul ! En tant que chef de projet, il s’entoure d’une équipe de professionnels : scénographes, graphistes, industriels mais aussi artisans collaborent avec lui. En parallèle des projets sur commande, Claude Lecante crée du mobilier et des objets. Ses créations sont toutes issues d’une réflexion personnelle sur l’existant. Un regard curieux et critique qui met en exergue les manques et les apports éventuels de ces objets existants. Ils s’exposent au VIA, à la biennale de Saint-Étienne, galerie MAAD à Paris etc. http://www.claudelecante.fr