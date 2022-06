SCHÉMA : Dessin figurant les éléments essentiels d'un projet. Grandes lignes, points principaux qui permettent de comprendre un ouvrage.

Ce terme incarne un point de départ mais aussi une ligne conductrice à respecter. Plus qu'une appellation, il reflète notre manière de concevoir l'architecture. Une Architecture épurée de tout élément superflu, rendant la compréhension d'une idée évidente, immédiate.

Les projets présentés témoignent selon nous de cette recherche de radicalité. Sculptés par leur environnement et des besoins spécifiques, ils mettent en avant des volumétries fortes et assumées, au profit de la fonctionnalité et d'expériences sensibles et ludiques.

Chaque projet représente pour nous l'occasion de raconter une nouvelle histoire. Au delà de tout préjugé, essayer, proposer, imaginer des solutions toujours renouvelées.

La réponse à une commande ne doit pas représenter une finalité. Notre rôle doit être précurseur et créateur et dépasser les besoins exprimés.

Notre démarche toujours optimiste et responsable vise à rechercher l'équilibre juste entre le rationnel et le sensible, l'insertion et la création avec pour leitmotiv l'amélioration de l'environnement construit.