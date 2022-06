L’équipe professionnelle d’A3 Paysage est animée par une culture

du paysage revendiquant une ambition urbanistique. Une pratique hybride et polymorphe : ni jardinier, ni écologue, ni architecte-urbaniste mais les 3 à la fois avec une aptitude à emprunter plusieurs points de vue pour répondre à des besoins et à des enjeux nouveaux, sociaux et écologiques. Etre responsable du paysage de demain, c’est apporter dans ce contexte d’évolution constante des réponses qui ne sont pas fi gées. En permanence A3 Paysage écrit son propre langage et invente de nouveaux concepts, crée sa boîte à outils pour faire que le paysage soit créateur de richesses.