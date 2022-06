DSM est un bureau d’études de paysages créé en Avril 2010 par Davy De Sainte Maresville, Paysagiste. Implantée à Amiens (Picardie), l’agence travaille en partenariat avec d’autres équipes aux compétences variées afin de répondre aux multiples problématiques du paysage. Elle intervient également sur toute la France et parfois même hors des frontières (Belgique, …).

DSM est spécialisé à la fois :

- dans la réflexion d’études paysagères et urbaines,

- dans la conception et la maîtrise d’œuvre à différentes échelles (du patio aux espaces publics),

- dans les études opérationnelles et pré opérationnelles,

- dans les orientations paysagères (PLU - SCOT - Etude d’impact - etc...).

Son domaine d’application s’étend du territoire à l’espace public, du parc, au jardin – sur des espaces publics urbains, ruraux et périurbains – sur du renouvellement urbain – sur de la résidentialisation – sur des zones d’activités – sur des infrastructures et entrées de villes – sur des espaces naturels et côtiers.

S’orientant sur le principe du développement durable et dans une dimension créative, expérimentale et contemporaine, l’agence détermine et révèle l’identité des lieux et des usages autour d’un concept global et fédérateur. Aussi, chaque projet est composé autour d’un programme et d’un dialogue partagé en concertation avec les différents acteurs locaux (maîtres d’ouvrage, gestionnaires, politiques, habitants, …).