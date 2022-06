La société ZENOBIA, atelier de paysage et d'urbanisme, intervient du simple patio de quelques mètres carrés aux sites naturels de plusieurs milliers d'hectares.

Le territoire, support des expressions humaines (travailler, vivre, se déplacer...) accueille autant de réponses et de signaux que l'Homme lui envoie. L'architecte-paysagiste, à la croisée de diverses compétences et sensibilités (écologiques, urbaines, artistiques, sociologiques, techniques...), est au service de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ces personnes âgées qui, seuls, ou ensemble, s'expriment sur cette terre. Le territoire n'est-il pas la plus belle révélation de ces expressions ? Certains en se déplaçant, regardent, d'autres en se posant et se reposant, mangent, admirent, d'autres encore courent, discutent, vivent... L'architecte-paysagiste, de part sa réceptivité, ressent, côtoie et communique avec les personnes, dans leur espace. C'est ainsi qu'il apprend à lire, à interpréter et à comprendre leurs besoins. La démarche humaniste de l'atelier de paysage ZENOBIA apporte des réponses adaptées aux problématiques en jeu. Aujourd'hui, notre espace de vie est complexe, par des contresens et non-sens, trop nombreux. Aussi ZENOBIA s'inscrit au sein de la philosophie du bon sens !