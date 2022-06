À quelques kilomètres de Paris…

C'est à la campagne, à quelques dizaines de kilomètres de Paris, qu'Adrian Ducerf a grandi. À18 ans, il vient étudier à Paris: amateur de bonne chère et de voyages , il choisit naturellement l'hôtellerie. À l'ESSEC, il obtient un MBA en management hôtelier. Toujours un pied à la campagne, il préfère les balades dans les bois et les forêts dont il connaît les moindres recoins à la cohue étouffante du métro parisien.

Une réorientation professionnelle Depuis la tempête de décembre 1999, la famille Ducerf stocke le bois des dizaines d'arbres qui sont tombés. Bricoleur, Adrian a toujours aimé travailler avec ses mains, créer. Le bois stocké lui donne des idées, il veut exploiter ce matériau, il se rêve alors designer. Il imagine des tables au design sobre, épuré, avec pour seuls matériaux, le bois et le métal.

Un travail artisanal et local Après avoir dessiné ses meubles, Adrian fait appel à des artisans de Seine-et-Marne. Un menuisier débite le bois en planches et un ferronnier travaille le métal. Adrian assemble ensuite les pièces, procède aux finitions et traite les matériaux. Il a mis près d'un an à trouver le bon traitement du métal. « Un design 100% local, "made in france", avec un profond respect de l'artisan et des matériaux pour des pièces uniques. »

La "Haute Mesure" Des pièces uniques car "Adrian Ducerf Mobilier" vous offre un design personnalisé, qui répond à vos attentes et vos besoins. Les meubles sont pensés en fonction de vous, de votre façon de vous déplacer et de concevoir votre habitat.

Un design « sobre et épuré » Adrian cherche la simplicité dans son design. La neutralité est son maître-mot : le meuble est redécouvert dans son usage le plus basique. Il crée des meubles forts, sans fioriture, dans un style dépouillé, brut, comme les matières qu’il travaille. Mais la sobriété n’est pas synonyme d’austérité, au contraire : Adrian privilégie les grands formats avec de grandes tables pour les repas en famille ou entre amis. La convivialité et le confort sont ses deux priorités.

Les Collections Les meubles d’Adrian portent le nom des villes ou quartiers dans lesquels ses clients habitent. Vous trouverez donc une desserte « Bruxelles », un meuble « Miromesnil », une table « Montmartre »… Un tel choix reflète l’importance de la relation du designer avec son client et sa demande, unique. Chacun des modèles s’adapte à vous, les tailles peuvent être modifiées à vos mesures et à votre goût…