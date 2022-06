Depuis 1972, date de sa création par Claude Balcaen, la Société est spécialisée dans la fabrication, la création (Michel Balcaen dessine pour vous les pièces sur-mesure) et la restauration de mobilier de style haut de gamme. Le catalogue est à présent riche d'une collection de près de 300 modèles, répliques à l'identique de sièges emblématiques et meubles d'époque de 1600 (Louis XIII) à l'Art Déco. Nous répondons, en outre, aux demandes de reproduction sur-mesure, d'après document photographique, et incluant la conception de plans et de calibres soumis à votre approbation préalable.

Les sculptures, finitions et garnissage sont entièrement réalisées à la main:

* 80% de notre production est exécutée en France par des artisans menuisiers en sièges, des artisans sculpteurs, tous sélectionnés en fonction de leurs compétences et selon les impératifs de notre entreprise;

* Des artisans à Paris et proche région parisienne travaillent avec nous en partenariat, tous minutieusement sélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur capacité de production, notamment avec des tapissiers hautement qualifiés pour le garnissage de nos sièges;

* L'ensemble des finitions de bois (laque/peinture/patines, dorure) est réalisé par notre propre atelier situé à Paris 12ème, à proximité de notre showroom.

BALCAEN s'applique, à chaque étape de réalisation, à contrôler la qualité du travail effectué par nos artisans partenaires.

