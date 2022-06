Mr Chevalier Yves , tapissier de pére en fils .

Disponible pour toutes restauration, fabrication, de vos fauteuils tous styles , canapés, siège de voiture et selles de motos. Mais aussi vente de matelas et sommiers toutes dimension. Tous les fauteuils présents sur se site ne sont pas à vendre et appartiennent déjà a des particuliers mais ont été rénovés par nos soins.