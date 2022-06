Work&Shop est un projet de tiers-lieu centré autour des objets de mobilier et de décoration. Espace de coworking, atelier de fabrication et boutique sont les trois pôles composant Work&Shop. Derrière ce concept se trouve la volonté de réunir designers en tout genre pour une consommation responsable des objets (made in France, circuits courts, ...) Persuadée que l'homme développe des relations avec ses objets, je cherche à agir dans ce sens et cherche les moyens de créer des connections entre eux.