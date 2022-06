Créatrice Céramiste, Nathalie Domingo puise son inspiration aux sources de la nature, des écorces fragiles aux profondeurs des océans. Cette artiste française, formée à l'Institut de la Céramique à Sèvres, travaille la porcelaine de manière décomplexée en n’hésitant pas à bousculer la matière : superposition de fils de porcelaine granités de sable pour ses coupes végétales; travail de la matière et de la couleur pour ses panneaux muraux. Ses créations uniques sont visibles dans plusieurs collections publiques et privées et peuvent être réalisées sur commande.