Passionnée d’arts plastiques, rêveuse, je n’en suis pas moins solidement attachée au quotidien, aux relations humaines. Enquêtrice sur les nouveaux modes de vie, sur la relation utilisateur / objet / environnement, je suis en perpétuelle recherche de nouveaux concepts :je m’oriente d’ailleurs rapidement vers le métier de designer, afin de donner une réalité à mes questionnements, de concrétiser mes aspirations. J'intègre donc l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile de Roubaix puis l'Institut Supérieur de Design de Valenciennes. Ce cursus riche et prometteur m’amène à me lancer en 2009 dans une dynamique de carrière freelance : un terrain de jeu qui me permet de travailler la matière, l’histoire et l’éthique de l’objet. Car tout en me nourrissant du quotidien, je garde en tête le fait que l’objet est porteur d’une histoire, est vecteur de sensibilité. Ma philosophie : Un design épuré, efficace et optimiste qui s’inscrit dans une démarche résolument humaine et sensible.