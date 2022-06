Poterie - Entreprise du patrimoine vivant

Les objets de cuisson, pièces de vaisselle et ustensiles de cuisine Barbotine sont tournés manuellement par Philippe Beltrando et son équipe, ou réalisés dans des moules à l’atelier. Toutes les anses sont façonnées ou tournées à la main. Toutes les assiettes sont estampées.

L'ensemble des poteries est façonné, ici, en transparence. En effet la production à l'atelier est visible au quotidien par les visiteurs de l'atelier, c'est une garantie du MADE IN FRANCE.

La fabrication de ces poteries provençales et méditerranéennes mobilise des gestes rares, des savoir-faire anciens, une expérience reconnue et un artisanat d’excellence qui valent à Barbotine le label d’État Entreprise du patrimoine vivant (EPV).

L’ensemble de ces créations céramiques est adapté à l’électroménager contemporain (lave-vaisselle, micro-onde…).

L’estampille Barbotine sur les produits signe leur origine et leur qualité.