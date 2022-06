Tony Lemâle, architecte d'intérieur et décorateur, et ses collaborateurs intervienent tant auprès de particuliers que de professionnels.

Notre intervention auprès des particuliers porte sur l'aménagement et la rénovation d'appartements ou de maisons (conseil, conception, suivi de chantier). Auprès des professionnels, nous assurons la conception et la réalisation d'espaces commerciaux ou de bureaux, nous imaginons et mettons en oeuvre des scénographies événementielles ainsi que des vitrines. Nous intervenons dans toute la France métropolitaine.