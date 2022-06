" Petite, je me rêvais clown, physicienne ou mécanicienne...

J'ai pris des chemins de traverse, navigué entre les sciences humaines et les beaux arts, pour devenir un temps, thérapeute familiale accompagnant enfants et adultes en difficulté. Après quelques années passées à être le réceptacle des histoires et des douleurs des autres, j'ai éprouvé le besoin de laisser parler mes propres émotions.

La sculpture a alors peu à peu rempli tout l'espace de ma vie et le fil de fer est devenu mon fil de vie. Je le tords, le martèle, l'écrase, le courbe, le caresse, l'affine jusqu'à ce qu'il devienne ce que mon imagination entrevoyait: un visage, un corps, un ressenti...

Et, j'ai atteint mes rêves d'enfant...

Je suis tout à la fois fildefériste avec mon matériau de prédilection, physicienne quand je cherche à atteindre le point d'équilibre entre l'harmonie des lignes et la justesse de l'expression, et même mécanicienne lorsque pour travailler, j'utilise pinces et marteaux...Mes créations offrent autant de facettes qu’il y a d’angles et de lumières sous lesquels on peut les regarder.

L'humain n'est-il pas également ainsi? »