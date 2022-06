De la restructuration de l’espace au traitement des volumes, de la recherche des harmonies colorées à celles des matériaux et du mobilier, nous redessinons votre intérieur ...

Sans oublier les tendances et les contraintes techniques, nous élaborons un projet esthétique et fonctionnel qui correspond à votre style et à votre mode de vie. Nous sélectionnons un ensemble harmonieux de revêtements, d’étoffes et de mobilier correspondant à votre budget. Nous dessinons également des meubles et des rangements sur mesure si nécessaire.

Nous pouvons également vous accompagner dans la réalisation de vos travaux :

Nous sélectionnons les différents corps de métiers et les fournisseurs parmi les entreprises partenaires qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. Nous leur présentons le descriptif des travaux et les plans d’étude détaillés afin d'obtenir des devis que nous étudierons. Et nous prenons en charge le suivi global du chantier (gestion des plannings, coordination des différents intervenants, respect des délais).