Je suis un jeune designer produits indépendant qui ne demande qu'à vous accompagner dans vos projets. Designer industriel de formation je m'intéresse néanmoins à tous les domaines créatifs, et je sais travailler sur les différents aspects d'un projet de manière à réaliser une prestation globale. Je suis ouvert à la collaboration quelle que soit votre structure.

J'aime travailler sur mes projets en partant d'un usage, me mettre à la place de l'utilisateur et identifier les besoins d'utilisation d'un produit, c'est pour moi très important. Dans l'idéal j'aime les projets simples, qui arrivent à allier la technique à la poésie. J'ai pu acquérir ma petite expérience professionnelle dans le design chez Legrand à Limoges et chez Faltazi à Nantes. Bien que m'étant spécialisé dans la création industrielle ma vision du design reste très transversale et tous les domaines de la création me semblent étroitement liés. Au cours de mon cursus j’ai aussi bien pu travailler sur des projets de transport, de mobilier, de graphisme, de design culinaire... Je ne me suis en tout cas fermé aucune porte et je désire bien continuer à apprendre en découvrant encore de nombreux domaines.