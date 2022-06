Après l'obtention du diplôme DNAP à l'École des Arts décoratifs de Strasbourg, Flora Sifflet s'est formée avec plusieurs designers qui ont pu lui montrer toute la diversité du monde du design. De la spécialisation en produit industriel en Angleterre au pièces uniques à Bruxelles, Flora Sifflet garde cette diversité au travers de ces projets. Elle ne s'enferme pas à un domaine précis mais préfère collaborer avec les différents corps de métiers qui l'entoure afin de réaliser des objets ou/et des meubles pour raconter des histoires différentes. Aujourd'hui, sa position en tant que designer est de proposer une vision singulière, nourris par des rencontres et des échanges, mêlant fonctionnalité et originalité. Actuellement, Flora travaille pour une agence d'éco-conception qui repart de la raison d'être de l'entreprise afin de l'accompagner vers une économie circulaire et de co-créer, tester et lancer de nouveaux produits et services vertueux. Il n'y a pas de déchets, tout est ressources.