M A R L E N E H U E T S T U D I O Studio de design proposant une approche globale de la création appliquée. Une démarche qui se veut ambitieuse voire utopique, symbolique et stratégique, perfectionniste et émotionnelle, convaincante et séduisante, éthique et responsable. Elle me permet d'avoir une longueur d’avance pour satisfaire les clients. Un studio qui 'accompagne de A à Z, de l’idée à la réalisation, de la stratégie à la livraison du projet. Concevoir des objets, produits, mobilier, arts de la table, investir un lieu par une scénographie éphémère ou «re-penser» un intérieur comme un restaurant, décorer des appartements privés, s’imaginer dans un lieu à vivre et à manger, font partie du quotidien du studio.