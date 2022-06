L’atelierdubocal

est une agence de paysage, dirigée par deux professionnelles expérimentées.

Au sein de l’atelier, les compétences et les regards se croisent entre une paysagiste dplg (ENSP Versailles) et une plasticienne graphiste (Arts Déco de Stasbourg), Armelle Barrière et Stéphanie Derobert.

Leur travail est centré sur trois axes principaux :

- Les études urbaines et paysagères

- Les projets d’espaces publics

- Les installations éphémères et les jardins

Réceptives à la lumière, aux sons, aux odeurs, aux sensations tactiles et gustatives, touchées par la vie des uns et des autres, enfants, femmes et hommes, nous aimons le vivant, le mouvement et l’espace. Paysagistes, nous nous devons de créer des lieux de vie qui nourrissent les sens et répondent à aux besoins de celles et ceux qui les pratiquent. Nous nous attachons à composer des espaces de qualité, tirant parti des sites et capables d’évoluer avec le temps. Le concepteur se doit d’être à la fois récepteur et révélateur des évolutions des paysages.

Le paysage est le fruit des actions de l’homme dans son environnement, il est produit par tous et nous concerne tous. A sa mission de concepteur, le paysagiste ajoute souvent le rôle du médiateur, dont la responsabilité, en étroit partenariat avec la maîtrise d’ouvrage, est d’orchestrer les différentes actions de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire.

Le jardin, lui est le témoin de la relation de l’homme à la nature. Le paysagiste se charge de traduire cette relation du geste créatif à la réalisation du projet.

Les installations éphémères sont un terrain d’expérimentation pour le jeu et l’émerveillement. Pour l’atelierdubocal, la frontière est infime entre la création artistique de jardin et la réalisation d’espaces ludiques. Ainsi, l’agence s’est distinguée par sa proposition de jardin éphémère pour le Festival de Lausanne jardins 2008. Elle a aussi réalisé participé à de nombreux concours de jardins.

La définition de l’espace public est par essence un terrain de compromis entre l’ensemble de ses utilisateurs. L’aménagement des espaces publics doit donc être abordé dans le respect des fonctionnalités aux quelles il doit répondre, aussi diverses et parfois contradictoires qu’elles soient. Le respect des utilisateurs et des publics différents qui se l’approprieront impose en outre des choix empreints de durabilité, d’évolutivité, mais encore de finesse et de précision qui conféreront à ces espaces collectifs un niveau de qualité et d’ambiance de type jardin privé, lieu privilégié de convivialité et de bien vivre.