Tapissier d'Ameublement, j'ai décidé de ne travailler qu'à l'ancienne avec des matériaux traditionnels et de ne pas utiliser la mousse ou autres matériaux modernes. J'estime que la durée de vie des sièges est ainsi optimisée et que l'on respecte les fauteuils anciens en les rénovant dans la technique d'alors. La plupart des matériaux utilisés sont des matières naturelles.

⦁ les sangles : illustration 1

100 % lin, les sangles présentent un très grande résistance grâce à un tissage très serré. J'utilise 3 largeurs différentes selon l'utilisation (siège ou dossier) : 85, 65 et 55 mmm.

⦁ les ressorts : illustration 2

Ce sont des ressorts bicôniques en acier qui existent en différentes hauteurs et en plusieurs forces selon leur utilisation (siège, dossier ou manchette). Les plus classiques sont les tailles 11,14,17,20 et 22 cm.

⦁ les corde, ficelle et fils :

La corde à guinder, 100 % lin sert à abaisser les ressorts et les mettre sous tension. Illustration 3.

La ficelle à piquer, 100 % lin sert à de nombreuses étapes : réalisation des points de fonds, piquage des garnitures. Illustration 4.

Le fil de lin existe en 3 tailles (16,24 et 40) et 3 coloris différents (beige, crème et blanc) et sert essentiellement aux coutures invisibles. Illustration 5. ⦁ les toiles :

La toile forte, 100 % jute couvre les ressorts et les extérieurs de fauteuils. Elle existe en différents grammages (de 307 à 425 g/m²) dont le plus utilisé est le 380 g/m². Illustration 6.

La toile d'embourrure, 100 % jute sert à l'emballage du crin et existe en deux grammages : 210 ou 255 g/m². Illustration 7.

La toile blanche (182 g/m²), 100 % coton enferme le crin animal avant la pose du tissu. Illustration 8.

La toile bisonne (280 g/m²), mélange de coton et de lin, se pose essentiellement sur les sièges destinés à recevoir un coussin. Illustration 9.

Le jaconas (72 g /m²), 100 % coton est gris ou marron et se pose sur les sangles pour éviter la retombée des poussières sur le sol. La pose du jaconas et généralement la dernière étape de la réfection d'un fauteuil. Illustration 11.

Nansouk et satinette édredon sont 2 types de toile en coton qui permettent la réalisation des coussins car étanches au duvet et à la plume.

⦁ les semences et apparentés: illustration 10. en acier, on les trouve de différentes tailles : de 5, 7, 9, 14 et 16 mm pour les plus couramment utilisées. On utilise également des cavaliers, bossettes, ….