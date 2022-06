Biographie :

"Évolution et mouvement, Effet miroir et rythme"

Sandra Hisbèque est née en 1974. Elle a étudié l'architecture d'intérieur et le design à Paris et Genève.

Titulaire d'un Master en architecture d'intérieur et design, prix d'excellence et prix spécial du jury, elle sera par la suite publiée dans de nombreux magazines et livres dédiés à l'architecture d'intérieur et au design.

Elle vit à Genève et travaille en tant qu'indépendant sur des projets en Suisse, en Grande-Bretagne et en France. Elle est reconnue pour sa création d'intérieurs équilibrés, harmonieux, sophistiqués et fonctionnels. Son travail de designer mobilier peut être caractérisé par ces mots : Transparence, élégance et fluidité.

Sandra Hisbèque a été publiée dans de nombreux magazines et livres d'architecture d'intérieur internationaux tels que : "Office Concept Magazine 2013 ; The Art of Design Magazine 2012 ; Iconeye Magazine 2012 ; Onoffice Magazine 2012 ; The Icon Product YearBook 2012 ; Refurb and Renovation News 2012 ; Inhabitat 2012".