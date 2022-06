Basé en montagne, il serait difficile de ne pas être influencé par ces merveilles que nous offre

la nature jour après jour ! Nos créations sont imprégnées d'authentisme, de savoir faire ancestraux, de travail artisanal fait avec plaisir et passion. Vous découvrirez, tout au long de ce catalogue, un visage quelque peu différent des Sculpteurs du lac, véhiculant plus de raffinement, de nouveautés adaptées à vos envies. La grande nouveauté est la modularité des produits : Les tringles, avec un système d'aimant, vous changez les motifs des supports au grè des saisons ou de votre humeur ... Créateurs d'objets, découvreurs d'artisans, inventeurs de concepts inédits, Les Sculpteurs du lac innovent pour que votre quotidien soit toujours plus étonnant, plus agréable, plus fonctionnel, vivre l'exceptionnel dans des décors de rêve sans bouger de chez soi !

Nos produits mêlés à votre talent donneront à votre maison cet air chaleureux et confortable que l'on n'oublie pas, un décor, un cachet qui demeure bien à elle !

La vie est faite de moments précieux qu'il faut savoir cristalliser avec de petites touches de sensibilité. Tout débute par le printemps, la nature apporte son lot de fraîcheur grâce au vert tendre des jeunes feuilles, aux chaudes couleurs des jaunes des fleurs et des épis. Les fêtes de Pâques et les communions, chaque évènement à ses symboles ! Pour que Noël soit joyeux, usez des rouges et verts, couleurs traditionnelles ! Il est vrai que ces tons se marient bien avec les aiguilles du sapin. De l'apéritif sans façon au dîner de fête, sachez personnaliser ces instants privilégiés par une note originale .

La tradition et le futur se côtoient perpétuellement ! Un retour aux racines et un envol vers demain. Parce que notre plaisir d'innover n'a d'égal que votre bonheur de découvrir l'envie de décorer.

Créativement vôtre

Muriel Païs