L'agence :

Les projets confiés à paris Sweet Home Deco,

sont caractérisés par une grande diversité d’envergure, de budgets, de styles et de missions à réaliser : du petit appartement parisien destiné à la location, aux villas dans le sud de la France, en passant par de beaux appartements Haussmanniens familiaux. La qualité des créations de Paris Sweet Home Deco et la communication autour de ses projets lui amène chaque année une nouvelle clientèle des quatre coins du monde, toujours plus exigeante et satisfaite. Nous n’imposons pas un style uniforme mais proposons plutôt des solutions adaptées aux besoins et aux goûts de nos clients, les guidant vers le meilleur rapport entre le fonctionnel et la qualité visuelle. La création de décors authentiques et épurés, associés à l’ingéniosité technique distinguent les espaces créés par Florence.

Notre architecte-décoratrice d'intérieure Florence Ronsil

Fondateur & créateur d’espace de vie Florence Ronsil fonde Paris Sweet Home Deco en 2006. Initialement diplômée d’une école d’ingénieur et d’un 3ème cycle à l’ESSEC, son parcours professionnel, ses envies et son tempérament la conduisent à créer l’agence afin de mettre ses compétences au service de particuliers et de professionnels ; créer des espaces à vivre agréables, simples mais réfléchis.