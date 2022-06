Dans votre habitat ou dans votre bureau, avec les meubles modulaires fabulem vous pouvez personnaliser votre espace selon vos besoins et vos envies.

Avec 11 couleurs pour les plaques et deux couleurs (noir et bois) pour les chants, les modules fabulem vous permettent de créer votre meuble unique en formes et en couleurs. Vous avez besoin ou envie de changer de meuble ? Démontez votre fabulem et créez un ou plusieurs autres meubles ! Votre meuble se monte et se démonte à l'infini ! Avec fabulem, vous ne jetez plus, vous réutilisez.