Fermez les yeux… La chaleur des moments partagés avec ceux que l’on aime, la caresse du linge frais et délicat de nos grands-mères … Des souvenirs, des sensations qu’Isabelle, la créatrice de Maison d’été, vous invite à retrouver dans ses collections de linge de maison pur lin ou pur coton.

Née dans le golfe de Saint Tropez en 1999, Maison d’été vous propose un linge d’exception, alliant l’héritage des générations passées, avec un stylisme moderne et élégant.

Maison d’été, c’est aussi de belles rencontres faites d’échanges et de partage avec des artisans croisés au fils de ses voyages, puis sélectionnés pour leur talent et leur savoir-faire. Les tissus et matières naturelles comme le lin lavé, sont choisis par Isabelle avec soin pour garantir une douceur exceptionnelle, ainsi qu’une résistance maximale aux lavages.

Maison d’été s’attache à vous offrir une expérience unique à travers la grande qualité et l’authenticité de sa gamme ; parce que votre confort et votre bien-être sont précieux.

Maison d’été est présente chaque année au salon Maison & Objet à Paris pour rencontrer sa clientèle française et internationale. Elle présente avec passion ses nouvelles collections aux couleurs subtiles et poudrées. Un linge de maison intemporel et élégant aux finitions raffinées et délicates (bourdons, monogrammes, broderies…) qui font la différence.

Par ailleurs, les collections Maison d’été sont également disponibles en ligne.

Ouvrez les yeux… et découvrez la gamme de produits Maison d’été :

Rideaux (rideaux, stores, brise bises, cantonnières), Linge de lit (housse de couette, draps plats, draps housses, taies d’oreiller, couvres lit, édredons, jetés de lit, caches sommiers), Linge de table (nappes, sets de table, serviettes) Autres accessoires (boîtes cache mouchoir, tabliers)

Vous avez besoin d’un complément d’information ? N’hésitez pas à nous contacter :

Maison d’été

Isabelle Lhemann

Tél : + 33 (0)4 94 49 04 09

Mobile : + 33 (0)6 12 89 89 34