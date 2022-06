Diplomée en 2010 d'un Master en Architecture d'Intérieur et Design obtenu à l'Académie Charpentier, Judith Wolff met sa curiosité d'esprit et ses connaissances au service de particuliers et professionnels dans des agences parisiennes.

Aujourd'hui, c'est avec sa propre entreprise qu'elle est à votre écoute pour élaborer vos projets d'achats immobiliers, de rénovations, d'aménagements, de décorations... Elle saura faire de votre maison ou de votre appartement un lieu de vie qui vous corresponde, pratique et agréable au quotidien. Elle donnera à vos bureaux ou vos espaces commerciaux une ambiance chaleureuse et conviviale. Retrouvez sans attendre la formule qui convient à votre projet ici !