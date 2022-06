Nous vous proposerons des pistes précises, à l'esprit fonctionnelle, afin de moduler l'espace au gré de vos envies. Nos outils : la hauteur sous plafond, la couleur, la lumière, les matières, les rangements intégrés, l'agencement sur mesure, etc.....

Notre savoir faire créatif consiste à jouer avec les volumes et leurs matériaux pour façonner un lieux de vie intelligent. Nous vous aiderons à créer un espace adapté à vos désirs, vos goûts et votre budget. Réaliser des plans intérieurs, effectuer des démarches administratives et juridiques, suivre le chantier, sont les préoccupations de l'architecte d'intérieur. Il est le maître d'œuvre du projet dont il a la charge. Nous travaillons sur les surfaces, les volumes, les axes de circulation et les ouvertures. La réalisation sur mesure nous permet tant de mettre en valeur le lieu que de l'adapter à votre usage au quotidien. Nous souhaitons rendre votre architecture intérieure conforme à vos attentes comme aux normes d'aujourd'hui. De plus, nous apportons de la plus-value à votre bien.