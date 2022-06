L’atelier d’architecture Florence Gaudin, travaille depuis la création en 2008, sur des projets d’échelles variées, toujours appliqué à mêler recherche novatrice et rigueur pragmatique, impliqué dans toutes étapes du projet, de l’esquisse à la coordination du chantier. Convaincue de l’importance de chaque défi, l’agence explore des domaines hétéroclites, avec comme posture constante : FAIRE AVEC Cette pensée ne s’entend pas par dépit mais bien comme volonté, opposée au «sans concession» jugé obsolète. En cherchant à ouvrir au maximum le champ des possibles, sans jamais exclure d’option a priori, cette vision du « faire avec » se traduit dans la pratique du projet à différents niveaux Faire avec le contexte, au sens large, c’est-à-dire l’appréhender, l’intégrer, l’utiliser comme un moteur de projet, non-pas dans un rapport causal ou déductif, mais comme source. Le premier des contextes étant bien entendu l’environnement, il est une préoccupation évidente et nécessaire. Faire avec les contraintes urbanistes et réglementaires, en jouer avec stratégie pour les tourner en richesses, plutôt que de les subir. Faire avec le programme et les attentes des maîtres d’ouvrages, en comprendre les fondements pour proposer, l’agence s’attache avec ténacité à la notion de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrages : villes, bailleurs ou promoteurs, comme particuliers. Faire avec les contingences matérielles : les objectifs budgétaires, techniques et temporels. Le défi de la négociation avec le réel, la transformation de l’idée originelle en matière, est un enjeu majeur. Pour y parvenir, les projets sont pensés comme dispositifs évolutifs et non comme objets figés. Faire avec l’ensemble des compétences mobilisées, les orchestrer, les intégrer dans le processus de projet autant que possible dès les premières esquisses, afin qu’elles s’enrichissent plutôt que de s’affronter.

