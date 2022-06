Designer indépendante et scénographe d’exposition, Mathilde Gullaud est passionnée par les matériaux et leur esthétique intrinsèque. C’est à la suite de formations en Design d’objets et d’espace à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, puis un post-diplôme Design & Recherche à l’École supérieure d’art et de design de Saint-Étienne que Mathilde monte son entreprise en 2013.Dans sa production personnelle ou lors de collaborations, son désir est toujours de mettre en évidence la beauté des matériaux et d’attirer l’attention sur leur principe constructif leur affectant un visuel et une esthétique propre. C’est ce qui lui a permis d’obtenir une Étoile du Design en 2014 et d’être exposée en France, en Allemagne et en Angleterre. Outre des projets de design et de scénographie, Mathilde n’hésite pas à étendre sa pratique à d’autres champs touchant à l’objet et l’espace tels que de la signalétique ou encore de l’aménagement intérieur. Aujourd’hui Mathilde met son expérience de créatrice et de directrice artistique au service d’institutions, de sociétés, de studios, d'architectes mais aussi de particuliers afin de leur offrir un nouveau regard et une réflexion artistique, graphique et visuelle globale.