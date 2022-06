Respectivement chercheur en Arts-Appliqués et designers, Anaëlle Bouthier, Laure Cabanne et Sylvain Bouyer constituent le collectif Les metadesigners, installé à Toulouse.

De formations universitaires, nos travaux de création s’inscrivent dans une approche transversale ouverte aux sciences humaines : l’homme et sa relation au monde comme point de départ de toutes nos réflexions.

C’est à la rencontre d’un territoire que se façonnent « in situ » nos dispositifs créatifs : du macro au micro, du signe au modèle, de l’objet à l’espace, ils s’envisagent sous des temporalités différentes (de l’éphémère au permanent, en passant par l’évolutif). Le geste créatif est pour nous un support de rencontre, de collaboration et de réflexion : il invite à un nouveau regard, à de nouvelles expériences et génère des interactions spécifiques entre l’humain et son milieu.