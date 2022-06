Odile Veillon est architecte DPLG dans le secteur du résidentiel et du design. Elle accompagne les propriétaires dans la valorisation et la métamorphose de leur patrimoine.

Parmi ses réalisations, on trouve des extensions, surélévations et rénovations de maison, ainsi que de nombreuses rénovations d'appartement, créations de lofts ou d'appartements atypiques, et du mobilier sur mesure.

Diplômée de l’école d'architecture Paris-Belleville, elle crée en 2000 sa propre agence ARCHI - V.O.