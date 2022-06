Passionnés par les jardins méditerranéens, l'aménagement et le monde végétal depuis plus de quinze ans, nous sommes en quête d'harmonie et de qualité.

Notre manière d'appréhender et de concevoir le paysage se situe dans un esprit de respect de l'environnement et d'aménagement durable contemporain. Le paysage, selon ses différentes échelles, est le résultat de nombreux facteurs visibles et invisibles, c'est pourquoi le regard et le travail du paysagiste sont indispensables pour réussir un aménagement harmonieux tout en respectant l'identité du lieu, et ainsi révéler les liens entre l’édifice, le jardin et l’environnement. Au delà de notre capacité à imaginer les espaces extérieurs, nous concevons des jardins aux formes inédites dont les idées s'enracinent dans une tradition simple mais subtile. Ils possèdent une symbolique forte en faisant un usage théâtral de l'espace et de la lumière. Les rencontres de nos associations de couleurs, parfums, d’ombres et textures confèrent une ambiance unique à ces jardins. La biodiversité, l'écologie, le design et l'art accompagnent nos créations, qui se rattachent aujourd'hui autant aux cultures occidentales qu'orientales.