La mission de l'agence D.A.K, c'est d'abord la création, l'organisation, l'optimisation de l'espace. Concevoir un lieu passe toujours par un travail d'imagination, de réflexion. L'approche de l'architecture d'intérieur implique l'écoute des besoins, priorités et gestion des contraintes de chaque projet afin d'arriver à créer un univers unique, une cohérence, une élégance...D.A.K vous apporte la compétitivité des prix et délais, la valorisation de votre patrimoine par la rationalisation de l'espace ainsi qu'une certaine image.L'agence D.A.K vous propose un éventail de prestations, du conseil en aménagement et décoration à la conception et rénovation d'un lieu.

Conseil en aménagement & décoration / Fitting & Decoration Consultancy

Après un entretien préalable et définition des attentes, envies et besoins, nous vous proposons un rendez-vous sur place afin de déterminer votre style décoratif, choix et orientation des couleurs et matières mais aussi une nouvelle distribution de votre espace.

Etude & Conception /Studies & Design

Lors d'un premier entretien sur place sera dressé un avant-projet sommaire comportant un plan d'état des lieux, croquis et esquisse de principe ainsi qu'un estimatif des travaux par corps d'état.

Après définition des besoins, priorités et contraintes techniques; plusieurs propositions seront conceptualisées sur plan. Ainsi qu'un cahier des charges détaillé par corps d'état. Dès lors, une étude comparative des différents devis ainsi qu'un planning prévisionnel des travaux comportant coordination et suivi de chantier hebdomadaire jusqu'à la réception des travaux.