Dientre est un atelier de projet hybride entre bureau d’étude urbain, plateforme de conception de territoires habités et collectif de recherche, de prospection et d’expérimentation de toutes les formes de production sensible de l’espace.

Cette fabrique de territoires, autour d’Audrey Rzentkowski, paysagiste DPLG, de Florine Sachy, architecte DE et urbaniste AUDT inscrite sur la liste d'aptitude OPQU et de Jérôme Scorielle, architecte DE HMONP, propose l’intelligence du sur-mesure pour des projets judicieux, généreux, spécifiques, adaptés à chaque situation.

Avec une culture commune de projet, nous revendiquons un exercice professionnel ouvert, une approche décloisonnée, à la fois multiscalaire et qui dépasse également les frontières des champs disciplinaires : entre architecture et paysage, entre urbanisme et design, entre social et culturel, avec l’ambition d’une lecture plurielle de la complexité de la ville.

Dans une logique de transversalité, cette démarche riche, durable et contextualisée tend à imbriquer nos compétences de façon mutualisée, au service d’exigences partagées, pour des projets de qualité, innovants et attentifs aux usages.