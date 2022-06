Photographe professionnelle d'architecture sur Grenoble et Rhône-Alpes. Déplacements sur la France entière

Photographe professionnelle depuis 2001, je propose mes reportages et mes compétences en photographie d'architecture, de patrimoine, d'urbanisme ou d'immobilier. Ces reportages s'adressent à toute personne ou entreprise ayant besoin de beaux visuels.

Je travaille aussi pour la presse magazine spécialisée pour lesquelles je photographie des maisons de particulier/d'architecte, des hôtels, des gîtes et maisons d'hôtes, boutique déco et artistes, créateurs, designers.

Fascinée par l'image et le beau , je suis un dévoreuse de formes, de couleurs, toujours à la recherche des harmonies, du petit plus et du décalé,...