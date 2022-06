MIAM Architecture, est une agence issue de la rencontre d’Alix Blancard et Valentin Loureiro, architectes DPLG, durant leur cursus universitaire.

Après un parcours dans différentes structures, nous avons décidé de créer notre agence. Exerçant depuis 2009 nous avons eu l'occasion de travailler aussi bien dans le secteur privé que public.Nous avons réalisé des projets,de construction, de réhabilitation, ainsi que d'aménagement d'intérieurNos projets sont en premier lieu issus de la rencontre entre un client et un environnement.Notre mot d'ordre: être à l'écoute de nos clients afin de les aider à concrétiser leur projet.Notre but: réussir à satisfaire vos désirs en prenant en compte toutes les différentes données qui alimentent le projet architectural.Notre philosophie: particulièrement attachés à l'espace, au volume, ainsi qu'au détail, éléments qui permettent de réaliser un projet complet et cohérent.