Créatrice

d’objets utilitaires, je travaille la porcelaine, pour sa robustesse, sa luminosité; et le grès, pour son grain plus chaud et profond.

Bols, boîtes, bouteilles, assiettes… chaque objet entre dans un principe de petites séries, qui se forment par rappels de couleurs ou de motifs. Décor aux couleurs vives, c’est essentiel. Travail instinctif, au gré de différentes techniques.

L’objet façonné par ma main doit pouvoir s’intégrer dans le quotidien, non pas comme un objet sacré mais comme un objet usuel et ludique, que chacun choisira pour son petit détail et ses qualités artisanales.