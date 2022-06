Peintre -décorateur qualifiée prends tous type de travaux de rénovation d'intérieur : Aménagement et Finitions Tous Locaux .Devis rapide-Délais respectés-Qualité irréprochable-Tarifs attractifs et négociables. L'expérience acquise de 15 ans dans le métier nous permet de vous offrir un service complet de rénovation de grande qualité. :-peinture, remise en état après les dégâts des eaux, -enduit général, partiel ou décorative-peinture à l'effet, dorures, patinage, etc-pose de parquet-ponçage et vitrification du parquet. Décoration, AMÉNAGEMENT, croquis, réalisation des planches tendance, pose des tringles, luminaires, etc.Travail très soigné.Tarifs très raisonnables.DEVIS GRATUIT. accepte CESU, N'hésiter pas à me contacter. 0666024730 PAS DE TVA (article 293 B du Code général des impôts).SIREN 752897942