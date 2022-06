Un projet d’architecture débute toujours par une rencontre lors de laquelle des intuitions surgissent, des perceptions s’expriment, des idées émergent puis évoluent.

L’atelier ETNO Architecture s’engage à aborder pour chaque projet, une démarche contextuelle prenant en considération l’environnement, le milieu, le site qu’il soit rural ou urbain, la topographie, le paysage proche et lointain.

Une analyse du lieu de projet et une visite sensible du site permettent l’élaboration de concepts, de figures ou de formes : point de départ à la fabrication des espaces et des volumes.

Chaque lieu dispose d’une histoire unique et originale qui oriente et conditionne les propositions d’aménagements. Si un édifice semble inerte et figé, il est pourtant marqué par l’occupation de ses habitants visible par des traces, des empreintes, des déformations qui révèlent des indices de ses usages et participent à la lecture du récit de son évolution. Chaque espace fabriqué est le réceptacle d’usages, d’activités, d’évènements divers et variés participant à la modification partielle ou profonde de son enveloppe.

C’est parce que chaque projet est susceptible de subir ces contraintes que l’atelier propose des solutions d’aménagement pour bâtir de manière raisonnée des opérations durables et pérennes, en adéquation avec leur environnement, et conformes aux nouvelles exigences en termes d’accessibilité, de confort thermique et d’économie d’énergie.

Qu’il s’agisse de construction neuve ou de réhabilitation, certaines opérations nécessitent des compétences spécifiques. C’est pourquoi l’atelier ne cesse de développer ses partenariats avec des bureaux d’études (structure, thermique, acoustique, environnement, VRD, etc.), des paysagistes, des designers et des artistes afin d’élargir ses compétences.

La philosophie de l’atelier repose sur la conviction que l’architecture est destinée à tous ceux qui souhaitent comprendre, concevoir, transformer ou réaliser des espaces pour travailler, pour circuler, pour contempler, pour échanger, pour apprendre, pour vivre...

«C’est pour cela qu’il faut tracer des lignes de partage entre le rêve et la réalité, entre le romantisme et le travail quotidien.» Walter Gropius