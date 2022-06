PERRINE VIGNERON & GILLES BELLEY

Perrine & Gilles ont unis leurs talents créatifs pour la première fois pour le projet Barnaby de Sancal. Jusqu’à cette date ces 2 jeunes designers français accumulaients les expériences séparemment. Nous leur souhaitons que cette collaboration soit la première d’une longue série.

Gilles Belley a travaillé pour des entreprises très différentes : les Cristalleries Saint Louis, le Musée de l’Homme, Première Vision et Apci. Il a reçu en 2008 le Grand Prix de la création de la ville de Paris.

Après avoir été diplômée au Royal Collège of Art, Perrine Vigneron a travaillé dans l’équipe de Ronan et Erwan Bouroullec durant 9 ans. En 2011 elle créa sa propre étude. Depuis elle se partage entre travaux artistiques et collaboration de design industriel pour des fabricants de l’envergure de Danskina (Kuadrat) ou de Vorm.