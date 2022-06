Cetra Design a été créée par le passionné du design qui avait envie de partager son enthousiasme.

L’entreprise est spécialisée dans deux secteurs : Les projets de rénovation intérieurs pour vos maisons, bureaux et locaux commerciaux. Nous réalisons tous vos projets par des équipes de spécialistes. Nous effectuons des travaux dans la France entière ainsi qu’à l’étranger. En partenariat avec des architectes nous avons réalisé de nombreux projets de réhabilitation d’appartements, des anciens ateliers ou des anciennes usines que nous aménageons en lofts.

Pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de nos clients et de nos architectes, nous concevons aussi du mobilier pour toute la maison et également pour les entreprises, ce qui nous permet d’intégrer le mobilier dans tous nos projets en répondant aux exigences et aux désirs de nos clients et de nos donneurs d’ordre. Nous avons déjà conçu des dressings, des cuisines, des bibliothèques et des meubles de salle de bain ainsi que tous types de mobiliers. Que ce soit pour de la fabrication en série ou sur mesure, nous accorderons une grande attention à vos demandes et mettrons tout en œuvre afin d’être compétitif tout en respectant notre charte de qualité.

Toute jeune entreprise dans le domaine de création de mobilier Cetra Design souhaite se faire connaître dans l'univers du mobilier design et contemporain.