Marie CASASOLA fait partie de la nouvelle génération de jeunes designers français. Elle réinvente les espaces, s'attaque au mobilier en essayant de transmettre ses envies, ses émotions, au travers des formes et des jeux de matières et couleurs. Issue d'une formation plastique et technique, elle s'oriente ensuite vers un master à l'Ecole Nationale supérieur des Beaux Arts de Lyon en scénographie.

De nature inventive et créative, elle sapproprie les couleurs ainsi que les différents matériaux, créant ainsi son propre univers. Passionnée depuis toujours par le dessin, l'art et la création, elle nous livre aujourdhui le fruit de son travail. Sobre, élégant et raffiné sont les maîtres-mots de ses créations.