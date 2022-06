CRISS CROSSING défend rigueur et professionnalisme. Ecriture optimiste et épurée, l’Homme est au cœur de chacune des réflexions, le contexte et les précédents en sont la matière première. A chaque projet, l’atelier travaille consciencieusement, à la mesure de la responsabilité qui lui est donné, au développement d’espaces de qualité qui intègrent l’ensemble des contraintes dans un but de synthèse assurant que chacune des composantes du projet (programme, usagers, client, budget, environnement...) fonctionnent en harmonie avec les autres.