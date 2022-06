Une équipe attentive au contexte, mais pas nostalgique…

Nous avons depuis plusieurs années, orienté notre énergie et porté notre intérêt au palimpseste urbain et architectural, à la réécriture de la ville sur la ville, aux projets qui impliquent une lecture et une compréhension fine du territoire en cherchant sans cesse à les rapprocher des modes de vie actuels et d’une écriture architecturale contemporaine. Nous sommes attachés aux questions liées à l’identité pour produire une urbanisation en symbiose avec son territoire, et une architecture adaptée à son climat, avec une dimension environnementale au sens large, la prise en compte de l’histoire et de la géographie du lieu.

Une équipe dans le concret....

Notre équipe a l’expérience de la maîtrise d’oeuvre opérationnelle sur des programmes tant urbains qu’architecturaux. Nous élaborons des propositions complètes dans une optique de faisabilité technique, en procédant de manière itérative entre les questions liées au foncier, économiques, de calendrier,… Notre démarche s’inscrit également dans la recherche d’une pédagogie de projet avec habitants et élus.